الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الابراهيمي

وطن: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة في الحرم الابراهيمي.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي ابو سنينة، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الاعمار من استكمال اعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح.

واشار الى ان العمل داخل الحرم الابراهيمي من صلاحيات وزارة الاوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الاجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

وكانت قوات الاحتلال، منعت يوم الثلاثاء المنصرم، الموطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد اعادة فتحه امام المصلين في اطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس "كورونا".