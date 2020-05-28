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أسعار صرف العملات

28.05.2020 07:05 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:

الدولار:3.49
الدينار:4.93
اليورو:3.85
الجنيه:0.22

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