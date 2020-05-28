التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
محافظ قلقيلية: تسجيل اصابة بفيروس كورونا في بلدة عزون عتمة
كورونا عالمياً: 355 ألف حالة وفاة و5 ملايين اصابة
الطقس: أجواء معتدلة ودرجات الحرارة تنخفض
هيئة الأسرى: استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير
أسعار صرف العملات
هيئة الأسرى لـوطن: نرفض أي بديل عن البنوك في صرف رواتب الأسرى
مطالبات بفتح خط ساخن بين جسم حكومي وأهالي ذوي الاعاقة للاجابة على اسئلتهم، والاستماع الى شكاويهم
حقوق العمال في زمن الكورونا ما بين الضياع والحماية القانونية
"ارجع للأرض وازرع" و"موحدون ضد فايروس كورونا".. مبادرات أطلقها العمل الزراعي لمساعدة المزارعين ودعم صمودهم
الاحتلال يمدد توقيف الأسير أحمد أبو بكر للمرة الـ4 على التوالي
حزب الشعب يدين الفصل التعسفي للصحفي إياد حمد من وكالة الـ"الأسوشيتد برس"
أبو زيد النبالي يدعو التجار إلى الالتزام بقرار مقاطعة "الإسرائيليين"
مخابرات الاحتلال تستدعي رئيس مفوضية كشافة القدس
إصابات كورونا تتجاوز الـ200 ألف في دول الخليج
المشاكل بدأت تظهر داخل حكومة الاحتلال: غانتس يقاطع اجتماعا مع نتنياهو
أسعار صرف العملات
28.05.2020
07:05 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:
الدولار:3.49
الدينار:4.93
اليورو:3.85
الجنيه:0.22
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير