حزب الشعب يدين الفصل التعسفي للصحفي إياد حمد من وكالة الـ"الأسوشيتد برس"

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانة قرار وكالة الأنباء الأمريكية الـ"الأسوشيتد برس" بفصل المصور الصحفي أياد نمر حمد من عمله، فصلاَ تعسفياَ.

وفي بيان وصل وطن، أكد حزب الشعب رفضه واستنكاره أي مساس بحرية الصحافة والصحفيين في فلسطين، والوقوف في وجه كل اجراء تعسفي بحقهم من أية جهة كانت.

وأضاف: "وفي الختام نضم صوتنا لموقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين من هذه القضية، ونشدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تراجع الوكالة المذكورة عن قرارها بفصل المصور الصحفي حمد، المشهود له كما معظم زملائه الصحفيين بالمهنية والتفاني بالعمل والسعي لكشف جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يتعرض لها ابناء شعبه ومنهم الصحفيين"