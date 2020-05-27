أبو زيد النبالي يدعو التجار إلى الالتزام بقرار مقاطعة "الإسرائيليين"

وطن: دعا نائب رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، إلى عدم التعامل المباشر مع الجانب الإسرائيلي، فيما يخص الأمور المتعلقة بالتصاريح التجارية أو الخاصه، التزاماً بقرارات الرئيس في هذا الشأن.

مؤكداً في منشور له، الأربعاء، على صفحته في "فيسبوك"، أن التعامل يتم فقط من خلال وعبر القناه الرسمية الممثلة بهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، فهي تعتبر الجهة المخولة رسميا لإصدار التصاريح وكافة أشكال التنسيق مع الاحتلال.

وأضاف: سنبقى على ذلك حتى صدور اي قرارات من القيادة الفلسطينيه المختصة بذلك.

وفيما يلي نص ما كتبه النبالي:

اسعد الله اوقاتكم

سيدات ورجال الاعمال، التجار والصناعيين والمزارعين، اعضاء الهيئة العامّة في الغرف التجاريه والاتحادات والجمعيات والنقابات ...

ادعوكم بضرورة الالتزام بقرار

فخامة السيد الرئيس والمستوى السياسي الى عدم التعامل المباشر مع الجانب الاسرائيلي، بما يخص الأمور المتعلقة بالتصاريح التجارية او الخاصه.

حيث ان تعاملنا كما هو معتاد وفقط ومن خلال وعبر القناه الرسميه الا وهي هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، فهي تعتبر الجهة المخولة رسميا لاصدار التصاريح وكافة اشكال التنسيق من الجانب الإسرائيلي.

وبناء على القرار السياسي الفلسطيني الذي دعا الى وقف كافّة أشكال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، فإنني اؤكد على اخواني في القطاع الخاص كافة قطاعاته الى عدم تقديم او استلام اية معاملات لها علاقه بالتصاريح التجارية او الخاصة مباشره من الجانب الاسرائيلي.

وسنبقى على ذلك حتى صدور اي قرارات من القيادة الفلسطينيه المختص بذلك.

أخوكم محمد النبالي “أبو زيد”

نائب رئيس مجلس ادارة الغرفه التجاريه في محافظة رام لله والبيرة