الصحفي إياد حمد لـوطن: لدي أدلة تُثبت أن فصلي من عملي جاء بسبب شكوى قدمها جهاز الشرطة.. والشرطة تنفي لـوطن

رام الله-وطن: أكدّ المصور الفلسطيني إياد حمد، أنّ لديه أدلة تثبت أن فصله من عمله بوكالة "أسوشيتد برس"، جاء على إثر شكوى مقدمة ضده من جهاز الشرطة الفلسطينية.

وقال حمد لـوطن، إن الشكوى التي قدمها جهاز الشرطة ضده وأدت إلى فصله من عمله، حملت مزاعم أنه قام بتهديد الشرطة، إضافة إلى جملة من الاتهامات بالتحريض والعنف.

وفي رده على نفي الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، قيام الشرطة بتقديم أي شكوى ضده، أكد حمد لـوطن أن لديه الأدلة التي تثبت قيام الشرطة بتقديم الشكوى.

وأضاف حمد "بعد أكثر من عشرين عاماً من عملي في الصحافة، تعرّضت خلالها لكل المخاطر من الاحتلال، ونقلت معاناة شعبي للعالم، كنت اعتقد أن يتم تكريمي، بدلاً من تقديم شكوى ضدي والتآمر لقطع رزقي".

مؤكداً أن لديه إثباتات بكل الاتهامات والتهديدات التي تلقاها من قبل مسؤولين بالشرطة، وسيطلع عليها الرأي العام في الوقت المناسب.

الناطق باسم الشرطة ينفي

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه وبعد تواصل عدد من الصحفيين للاستفسار حول تقديم شكوى بحق صحفي من قبل الشرطة، نعلم الجميع بأن الشرطة لم تتقدم باي شكوى رسمية بحق أي صحفي.

وتابع عبر حسابه بفيسبوك، الشكوى تقدم عبر القنوات الرسمية، وفي حال تم ذلك في أي لحظة سنعلم الجميع دون تردد.

وفي اتصال وطن مع الناطق باسم الشرطة، نفى ارزيقات تماماً تقديم أي شكوى بحق حمد.

النقابة تستنكر

من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار وكالة "أسوشيتد برس- الأمريكية" بالفصل التعسفي للزميل المصور الصحفي اياد حمد من عمله.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنها ستطلب عبر محاميها وأمانتها العامه لقاء مع إدارة الوكالة لطلب ان تتراجع عن قرارها وتوضيح كل ما لديها من وثائق تسببت بقرار فصله.

وتابع البيان "سيكون للنقابة موقفا حازما ضد الوكالة اذا استمرت باستهانتها بفصل الصحفيين الفلسطينيين العاملين فيها في فلسطين كما تم مع عدة زملاء آخرين فصلوا من عملهم".