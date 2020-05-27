موقع فرنسي: جهازي الشاباك والاستخبارات العسكرية يتحفظان بشدة من خطة الضم

وطن: أفاد، اليوم الأربعاء، موقع "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية أبديا تحفظات شديدة من الخطة لضم أراض من الضفة الغربية.

وذكر الموقع أن هذين الجهازين أبلغا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس بأن تطبيق الخطة من شأنه تصعيد ما وصفه بـ "العنف" في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الأردن.

وأضاف أن تقييمات الشاباك تشير إلى أنه في حوالي نصف العمليات التي أفضت إلى إحباط عمليات ضد الاحتلال، استعان جهاز الشاباك بنظرائهم الفلسطينيين.

كما يخشى الشاباك من أن يؤدي تطبيق خطة الضم إلى وقف العمل باتفاقيات التعاون مع دائرة المخابرات العامة الأردنية.