إيران تخترق العقوبات المفروضة على فنزيولا وترسل ناقلة نفط ثالثة

وطن: أعلنت فنزويلا، اليوم الأربعاء، عن وصل شحنة نفط إيرانية ثالثة إلى أراضيها.

ووصلت ناقلة النفط الثالثة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، أمس الثلاثاء، بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان، اللتين يجري تفريغهما في مينائين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وتوجهت "فورست"، ثاني الناقلات الإيرانية، إلى مرسى تابع لمصفاة كاردون التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ورافقتها دورية قتالية وزورق حربي تابع للبحرية الفنزويلية خلال عبورها شبه جزيرة باراغوانا في طريقها إلى ثاني أكبر مصفاة نفط في العالم.

وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع النفط والوقود المدعوم في فنزويلا، قائلًا: "الآن سيكون بوسعنا الدخول تدريجياً في وضع طبيعي جديد فيما يتعلق بإمدادات الوقود".

وشكر مادورو إيران، واعتبر أن وصول ناقلات النفط الإيرانيّة إلى بلاده، "رمزاً للتآزر والتعاضد بين شعبي إيران وفنزويلا في ظل ما تعانيه كراكاس من نفص بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وحذرت طهران في الأيام الأخيرة من "تداعيات" في حال أقدمت الولايات المتحدة على منع تسليم شحناتها النفطية لفنزويلا التي تشهد أزمة محروقات حادة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.