وفاة السفيرة السودانية مهندسة لقاء البرهان بنتنياهو بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وسائل إعلام سودانية يوم الأربعاء، وفاة السفيرة، نجوى قدح الدم، المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وطبقاً لصحيفة "السوداني"، فإن سبب وفاة مستشارة البرهان هو تعرضها للإصابة بمرض كوفيد 19 قبل عدة أيام، لافتة إلى أنها خضعت للحجر الإجباري في إحدى المستشفيات، لكنها فارقت الحياة لاحقا.

ووفق المصادر، فقد عرفت نجوى قدح الدم بأدوار غير واضحة طوال مسيرتها السياسية، في حين كان عملها الشائك الأخير بحسب ما قيل وقوفها خلف لقاء البرهان مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وتعتبر نجوى قدح الدم، مهندسة لقاء البرهان ونتنياهو الذي جرى في أوغندا، حيث شاركت في الاجتماع وظهرت في الصورة الجماعية التي التقطت بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونتنياهو. بحسب 'السودان نت".

وعرفت قدح الدم بأدوار غامضة طوال مسيرتها، ولا سيما في السنوات الأخيرة، وكانت آخر تلك المهمات مشاركتها في هندسة اللقاء الذي جرى مطلع فبراير/ شباط الماضي، بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتبي الأوغندية، وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.