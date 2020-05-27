حراك إيقاف مصنع الإسفلت لـوطن: تقرير جامعة بيرزيت يؤكد مخاوفنا الصحية والبيئية.. والمطلوب سحب الترخيص ووقف بناء المصنع

رام الله – وطن: قال منسق حراك إيقاف مصنع الإسفلت في بيرزيت ونقل المنطقة الصناعية، إميل عبدو، لـوطن، إن نتائج اللجنة العلمية التي شكلتها البلدية بالتعاون مع جامعة بيرزيت لدراسة الأثر البيئي للمصنع، تؤكد تخوفات الحراك البيئية والصحية.

وتابع: اللجنة العلمية وفي تقريرها أكدت أن مصنع الاسفلت وبناء على مجموعة من الدراسات العالمية، موقعه غير مناسب ومضر صحيا وبيئيا ويجب وقفه فورا.

وأوضح أن الإسفلت من الصناعات الثقيلة بكل المعايير، ويتم إنشاؤه حاليا في منطقة ملاصقة تماما لقطعة أرض مصنفة سكن "أ" وبجانب مسلخ للدجاج وعلى مقربة من مناطق أثرية ومدارس، وهذا يشكل خطرا على صحة وحياة المواطنين.

وكانت بلدية بيرزيت قد أصدرت بيانا للرأي العام عبر صفحتها على فيسبوك، بعد صدور نتائج اللجنة العلمية، أعلنت فيه وقف العمل في بناء المصنع مؤقتا، والبت فى سير إجراءات الترخيص منذ البداية لحين صدور الترخيص، والبت فى موافقة الجهات المختصة وقانونيتها وخصوصا الكتب الواردة من وزارة الصحة والسياحة والآثار، إضافة لرفع تقرير جامعة بيرزيت الى الحكم المحلي ومن ثم الى سلطة جودة البيئة للبت فى تقريريها.

وفي ذات الصدد، قال منسق الحراك لـوطن للانباء إن تحويل الملف الى وزارة الحكم المحلي للبت فيه هو مراوغة، لأن المطلوب سحب ترخيص المصنع ووقف البناء فيه بشكل فوري وقاطع من قبل بلدية بيرزيت، وليس بشكل مؤقت.

وشدد أن الحراك ليس ضد صاحب المصنع أو أشخاص معينين في البلدية، وإنما ضد الضرر بصحة وحياة المواطنين وجودة البيئة.

للاطلاع على تقرير اللجنة العلمية اضغط هنا

وكانت وطن قد تابعت القضية منذ بداياتها وأعدت تقريرا صحفيا بعنوان "احتجاجات في بيرزيت على مصنع الإسفلت.. ورئيس البلدية يرد عبر وطن" لمتابعة التقرير اضغط هنا