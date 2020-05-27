بعد أربعة أيام من البحث.. العثور على جثة الفنان أيمن صفية جنوب مدينة حيفا

وطن: بعد أربعة أيام من البحث، عثرت فرق البحث على جثمان الفنان أيمن صفية في أعماق البحر مقابل شاطئ عتليت، جنوب مدينة حيفا.

وكانت قد اختفت آثار صفية بعد دخوله للسباحة في شاطئ عتليت يوم الأحد الفائت.

وأفادت الشرطة في بيان لها أنه: "تم العثور، عصر الأربعاء، على جثة شاب قرب شاطئ عتليت". واوضحت الشرطة أنّ: "العثور على الجثة جاء بعد عمليات بحث استغرقت أيام عن الشاب أيمن صفية (29 عاما) من كفرياسيف".

وخلال الأيام الماضية، وجه مشاركون في عمليات البحث وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات لشرطة الاحتلال بالتقصير، ما دفعها إلى تعزيز وجودها بقوات إضافيّة خلال مراحل مختلفة من البحث، لحماية نفسها، لا المساهمة الفعلية!