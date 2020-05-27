عريقات يحذر من لجوء الاحتلال إلى العنف لضم أراض فلسطينية

وطن: حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، من لجوء الاحتلال إلى العنف لتمرير مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن نهج إسرائيل يقوم على فرض الحقائق على الأرض وتكريس الاحتلال لإنهاء أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تحقيق السلام وإنهاء الفوضى.

وذكر أنه بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، فإن إسرائيل تخطط للتصعيد الميداني، ومحاولة نشر الفوضى، ما يتطلب تدخلاً دولياً.

وشدد عريقات على أنه "لا إمكانية لتراجع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن خطة الضم، إلا بوقفة دولية وائتلاف يقول لإسرائيل لا، وأنه ستكون هناك عواقب لتنفيذ هذا القرار على العلاقات الاقتصادية والسياسية معها".

وقال عريقات: "على الجميع أخذ الأمور بجدية، في ضوء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض".