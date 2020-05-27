الاحتلال يُوزع اخطارات هدم واستدعاءات في العيسوية

رام الله- وطن: وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، يوم الأربعاء، إخطارات هدم لمنازل في قرية العيسوية شمال شرق المدينة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، إن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أماكن وشرعت بتصوير عدة أبنية، وتعليق عشرات إخطارات الهدم على منازل المواطنين بالقرية.

وأوضح أن الطواقم وزعت أيضًا استدعاءات لمراجعة قسم التفتيش في البلدية، وتم إجراء مخالفة بناء لمواطن يمتلك "مغسلة سيارات".

وأشار أبو الحمص إلى أن العيسوية تتعرض يوميًا لاقتحامات واعتقالات وتنكيل بسكانها، لافتًا إلى أن الحملة الاحتلالية المسعورة مستمرة منذ ما يزيد عن عام.