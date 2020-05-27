الاحتلال يُحرر مخالفات للمركبات في سلوان

وطن: نصبت شرطة الاحتلال، صباح الأربعاء، حاجزًا على مفرق الجسر في بلدة سلوان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا على مفرق الجسر، وحررت مخالفات للمركبات المارة.

وفي سياق متصل، انتشرت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في محيط بئر أيوب ببلدة سلوان، علمًا أن البلدة تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات إسرائيلية وعمليات تنكيل بسكانها.

وكانت قوات الاحتلال داهمت أمس بلدة العيسوية شمال شرق القدس، وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان، فيما سلمت أمين سر حركة فتح بالبلدة ياسر درويش قرارًا يقيد حركته ويمنعه من الانخراط أو عقد اي اجتماعات تتظيمية، أو نشاط يدعم أسر الشهداء والأسرى.