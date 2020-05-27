وفاة الشاب أمير أمون متأثرا بجراح أصيب بها جراء شجار في يركا بالداخل

وطن: توفي الشاب أمير أمون (24 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها، جراء شجار وحادث دهس في قرية يركا قبل نحو أسبوعين.

وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهرية، اليوم الأربعاء، عن وفاة الشاب أمون، الذي كان يرقد للعلاج منذ تاريخ 15-5-2020.

وكانت طواقم إسعاف قدمت العلاجات الميدانية لشابين من القرية بعد تعرض أحدهما لحادث دهس ووصفت إصابته بالخطيرة، وإصابة شاب آخر بالطعن في القسم الأعلى للجسد.

ونقل المصابان إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهرية. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن الخلفية واعتقال مشتبهين.

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 29 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء.

المصدر: (عرب48)