مصادر عبرية ترجح استئناف جيش الاحتلال حملات الاعتقالات في الضفة

وطن: توقعت مصادر عبرية، مساء يوم الثلاثاء، استئناف جيش الاحتلال حملات الاعتقالات في الضفة الغربية الليلة.

وذكرت كرمل دانغور مراسلة شؤون الضفة الغربيّة في هيئة البث الرسميّة (كان) العبرية، أنه على خلفية وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإنه من المتوقع إستئاف الجيش الإسرائيلي حملات الاعتقالات الليلية في الضفة الغربية، بعد تجميدها خلال الثلاثة أيام الماضية عيد الفطر.

وكان مراسل الشؤون العسكرية في القناة "12" العبرية، قال مساء الاثنين، ان حملات الاعتقال الليلية في الضفة الغربية توقفت خشية من اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، بعد توقف التنسيق.

وأشارت إلى أن ذلك قد تقرر منذ اليوم الاول لعيد الفطر بانتظار ما تؤول اليه الامور المتعلقة بالتنسيق.