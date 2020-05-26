مادورو: الاتحاد هو السبيل الوحيد لخلاص الأمم الحرّة

وطن: اعتبر الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو، أنّ وصول ناقلات النفط الإيرانيّة إلى بلاده، رمزاً للتآزر والتعاضد بين شعبي إيران وفنزويلا.

وأشار مادورو في تغريدةٍ له على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "السبيل الوحيد لخلاص الأمم الحرّة هو الاتحاد والأخوّة"، مؤكداً أن "طهران وكراكاس تسعيان لتحقيق السلام وأن شعبيهما ثوريان ولن يرضخا لإمبراطورية أميركا الشماليّة".

بدوره، شدّد رئيس البرلمان الفنزويليّ ديوسدادو كابيلو، على أنّ "الشعبين الفنزويليّ والإيرانيّ اللذين يتعرّضان لهجوم الإمبريالية، يسيران قدمًا في طريق الكرامة"، مُؤكدًا على "أهميّة الاجراءات المتّخذة في سياق التضامن بين الشعبين الايرانيّ والفنزويليّ".

وقال كابيلو إنّ "عملاء الإمبرياليّة يرون بنظرتهم البسيطة ناقلات وقود فقط وهم غير قادرين على رؤية نطاق هذه الجهود".

وتسلّم يوم أمس الاثنين نائب رئيس الجمهورية الفنزويليّ للشؤون الاقتصادية ووزير النفط طارق العيسمي، الشحنة التي حملتها ناقلة النفط الإيرانية "فورتشون"، ومن المقرّر أن تصل سفينة "فورست" وهي السفينة الثانية في أسطول ناقلات النفط الايرانية إلى أحد الموانئ الفنزويلية اليوم الثلاثاء، حيث ستفرغ شحنتها، كما ستصل ناقلة النفط الإيرانية الثالثة "فاكسون" مساء غدٍ الأربعاء إلى المنطقة الاقتصادية لفنزويلا.