مقتل سيدة ثلاثينية في جنين طعنا بأداة حادة.. والشرطة والنيابة تحققان

وطن: فتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقا في مقتل مواطنه (32 عاما) من السيلة الحارثية غرب جنين طعنا بأداة حادة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول مواطنة متوفاة للمستشفى الحكومي بمدينة جنين جراء طعنها بأداة حادة، تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق وبحضور النيابة والطب الشرعي لمسرح الجريمة لإجراء الكشف والمعاينة ورفع الادلة الجنائية، ومن ثم إلى مستشفى جنين الحكومي للكشف على الجثمان والوقوف على ملابسات القضية.

وأضاف: ان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي.

واكد ارزيقات أن قوة من الشرطة تمكنت من القبض على شخص مشتبه به وإحضاره لمديرية الشرطة.