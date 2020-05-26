(صور) الاحتلال يسلم فواتير كهرباء مباشرة لمجالس محلية في الأغوار

وطن: في سابقة خطيرة، سلّمت ما تسمى الادارة المدنية للاحتلال مجلسي الزبيدات وفصايل فواتير كهرباء مباشرة بعيدا عن سلطة الطاقة الفلسطينية ومكتب الارتباط المدنية في الأغوار، مهددة بفصل التيار الكهربائي في حال لم تلتزم المجالس المحلية بدفع هذه الفاتورة.

وقال رئيس مجلس قروي فصايل إنه تفاجأ بوجود سيارت تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية قرب غرفة الكهرباء في القرية، وعندما وصل إليهم أبلغوه أنهم من "البنية التحية من الإدارة المدنية" وانهم يطلبون منه استلام فاتورة محول كهرباء لزيادة القدرة في القرية، وطالبوه بدفعها مباشرة.