رام الله: مستوطنون يستولون على 47 دونماً من أراضي دير دبوان ورمون

وطن: استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على أراض تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المزيرعة وهي أراض شاسعة تقع بين البلدة ورمون، واستولوا على نحو 47 دونما منها، وبدأوا بتجريف الأراضي بالجرافات، بحماية من جيش الاحتلال الذي يتواجد في المنطقة.

وأضافت ان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لأهالي دير دبوان ورمون، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وهددتهم في حال رفضوا مغادرة المكان.

وطالب رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور أصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتي تحيط بها، بتسجيل أسمائهم للتوجه إلى الجهات الحقوقية والرسمية للتصدي للمستوطنين، وإعادة الأراضي لأصحابها.