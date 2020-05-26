3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة عصر الثلاثاء تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" الوبائي بين المحجورين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في تصريح مقتضب أنّ إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" في قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي بلغ 58 حالة، توفيت حالة واحدة، وتعافت 18 حالة، فيما لا تزال 39 حالة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح البري.

يشار إلى أنّ الإصابات الجديدة تمّ تسجيلها في صفوف المواطنين العائدين مؤخرًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون، والذين تمّ نقلهم جميعًا فور وصولهم القطاع إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.