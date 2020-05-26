ليبرمان: نتنياهو يجر إسرائيل إلى حرب أهلية لإنقاذ نفسه

وطن: اتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بـ"جر البلاد إلى حرب أهلية".

وقال وزير جيش الاحتلال السابق ليبرمان، لهيئة البث الإسرائيلية (حكومية)، إن نتنياهو "يجر الشعب في إسرائيل والدولة ككل إلى حرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية".

وأضاف أنه "بدلا من الانشغال بمسائله القضائية يحرض نتنياهو فئة معينة من الشعب ضد أخرى ويزيد من حدة التوترات والخلافات".

وبدأت الأحد محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية الإسرائيلية بتهم فساد.

وقبيل بدء مداولات المحكمة وجه نتنياهو الاتهام إلى أفراد من الشرطة والنيابة العامة والأحزاب المعارضة وصحفيين بتلفيق القضايا ضده لإسقاط حكومة اليمين.

وعن ذلك، قال ليبرمان إن "ما جرى في المحكمة كان بمثابة مسرحية وقد تجاوز نتنياهو كل الخطوط الحمراء".

ويتوقع أن تستمر محاكمة نتنياهو عدة أشهر، لكن القانون الإسرائيلي لا يلزمه بالاستقالة حتى إدانته رسميا.

(الأناضول)