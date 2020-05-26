إنذار كاذب يطلق الصافرات في "غلاف غزة"

وطن: دوت صافرات الإنذار في مستوطنات واقعة في محيط قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء.

وأكد جيش الاحتلال دوي صافرات الإنذار، وذكر أن "التفاصيل قيد الفحص". في حين رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصافرات دوت "بعد إنذار كاذب".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة كان كاذبًا".

وأفادت تقارير صحافية اسرائيلية بسماع دوي صافرات الإنذار وسماع دوي انفجارات في محيط قطاع غزة، ورجحت أن تكون الانفجارات ناجمة عن بالونات أطلقت من قطاع غزة وتحمل مواد متفجرة.

وفي ظل جائحة كورونا، يسود الهدوء المناطق الحدودية شرقي القطاع. وتحدثت آخر التقارير عن أطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة، بداية أيار/ مايو الجاري.

عرب 48