الحرس الثوري الإيراني يهدد "بحرق سفن التهريب في الخليج"

وكالات - وطن: هدد الحرس الثوري الإيراني، بإحراق سفن تهريب الوقود والسلع في مياه الخليج، متهما مسؤولين في دول مجاورة، بدعم التهريب من إيران لأغراض سياسة.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس، علي رضا تنغسيري: نحذر مهربي السلع والوقود الذي يضرون بنظامنا الاقتصادي، من أنه في حال استمرت عمليات التهريب، سنحرق سفنهم بحمولتها بعد إخراج البحارة منها.

وخلال تفقده للوحدات البحرية في جزيرة قشم في مياه الخيج جنوب إيران، قال تنغسيري إن "تهريب السلع التي لها شبيه داخل البلاد، يوجه ضربة للاقتصاد المحلي، ويؤدي إلى إغلاق المصانع ووحدات الإنتاج الإيرانية".

واتهم تنغسيري مسؤولين في بعض دول الجوار بدعم التهريب من دون أن يسميهم، قائلا: الأعداء بدأوا صراعا سياسيا اقتصاديا ضد إيران عن طريق التهريب.

وتعلن طهران مرارا عن احتجازها لسفن تهريب الوقود في مياه الخليج، وقالت الأسبوع الماضي إن خفر السواحل اشتبك بالسلاح مع مهربين، مما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من الطرفين، وضبط أسلحة وصواريخ حارقة.

ويستغل المهربون عادة انهيار العملة الوطنية في إيران، وانخفاض سعر الوقود فيها لتهريبه إلى دول الجوار.

المصدر: RT