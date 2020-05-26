الاحتلال يكشف عن موعد ضم أجزاء من الضفة

رام الله - وطن: كشف رئيس الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، ميكي زوهار، أن إجراءات "تشريع" ضم أجزاء من الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر تموز القادم.

وقال النائب الليكودي في حديث إذاعي اليوم، إن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره، متوقعا أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع فقط".

وأعلن زوهار أن الجهات المعنية تعكف حاليا على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حول المناطق التي سيتم ضمها في الضفة الغربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض سيصر على إقامة دولة فلسطينية لقاء الضم، قال رئيس الائتلاف الحكومي: "إنه يعارض هذا المطلب، معربا عن قناعته بأن دولة الاحتلال لن تتنازل عن الضم في أي حال من الأحوال".

وأكد أن حكومة الاحتلال لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في المستوطنات داخل الضفة الغربية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"