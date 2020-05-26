في سابقة قضائية.. سجن كوري جنوبي لخرقه الحجر الصحي

وكالات - وطن: أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن على رجل خالف قواعد العزل الذاتي، في أول حكم قضائي من نوعه في أعقاب تشديد القانون الخاص بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة ويجونغبو شمال سيئول اليوم الثلاثاء بسجن الرجل المعروف باسمه العائلي "كيم" (27 عاما) لمدة 4 شهور بتهمة انتهاك قانون الوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها.

وخرج كيم من مستشفى "سانت ماري" في ويجونغبو في مطلع نيسان الماضي عندما حدثت إصابة جماعية بالعدوى في المستشفى، فتم تصنيفه ضمن الأشخاص الملزمين بالعزل الذاتي.

وتم اعتقاله بعد أن ترك منزله من دون إذن في 14 نيسان، قبل يومين من رفع العزل الذاتي، ونقل إثر ذلك إلى منشأة مؤقتة حددتها السلطات، حيث قبض عليه وهو يغادر من دون إذن في 16 من نفس الشهر.

وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن سنة عليه.

وشهدت كوريا الجنوبية تفشيا واسعا لفيروس كورونا، وكانت الدولة الأكثر تضررا منه بعد الصين، لكنها نجحت في السيطرة على الوباء من خلال برنامج "التعقب والفحص والمعالجة" المكثف.

وتعزز السلطات الكورية الجنوبية تدابيرها الهادفة لمنع موجة إصابات ثانية في البلاد، بعد ظهور بؤرة وباء الشهر الماضي في حي ملاه ليلية، وبات على الناس اعتبارا من الثلاثاء وضع الكمامة عند استخدام وسائل النقل العام وسيارات الأجرة.