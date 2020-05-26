البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومي بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في البرازيل الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و473 حالة، عقب تسجيل 807 وفيات، متجاوزة الولايات المتحدة في عدد الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن تسجل 602 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أنه "تم تسجيل 11 ألفا و687 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 374 ألفا و898 حالة بعد أن كانت أمس 363 ألفا و211 حالة".

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير إليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين، انتقادات شديدة بسبب أسلوبه في التعامل مع تفشي الوباء، والذي أدى إلى استقالة وزيرين للصحة، وكذلك بسبب إصراره على رفض إجراءات التباعد الاجتماعي ودفاعه عن استخدام أدوية، لا تحظى بالموافقات اللازمة لعلاج الفيروس.

المصدر: "رويترز"