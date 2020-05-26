مقتل مواطن واصابة آخر بشجار عائلي جنوبي نابلس

وطن: قُتل شاب 22 عاما من بلدة قصرة جنوبي نابلس، وأصيب آخر بشجار عائلي نشب في البلدة في ساعات متأخرة من الليله الماضية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود شجار عائلي في بلدة قصرة جنوبي نابلس نتج عنه إصابتين وصلتا لاحد مشافي مدينة نابلس وقد وصفت إحداهما بالحرجة وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف ارزيقات ان الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات مقتل الشاب واصابة مواطن آخر.