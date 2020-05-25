قرار بإعادة فتح البحر أمام صيادي غزة بدءًا من غدٍ الثلاثاء

وطن: أعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، مساء يوم الإثنين، عن إعادة فتح البحر أما الصيادين بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكد عياش، على أنه سيتم إعادة فتح البحر أما الصيادين بدءاً من صباح يوم غدٍ عند الساعة الخامسة صباحاً، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذ مع قيادة البحرية قبل إجازة العيد، لكي يتسن للشرطة والصيادين أخذ قسط من الراحة.

وأوضح أن سبب الفتح جاء على خلفية المنخفض الجوي، وما يحمله من أرزاق للصيادين، قائلًا: "فنحن نعمل للمصلحة العامة سواء بالمنع أو فتح فقدمنا توقيت الفتح بدلاً من يوم الأربعاء ليصبح فتح البحر غداً".

يذكر أن نقابة الصيادين، أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين، بعد الاتفاق مع الشرطة البحرية، كإجازة لعيد الفطر السعيد من مساء يوم الجمعة الساعة 10 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء القادم.