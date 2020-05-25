كنيسة المهد تفتح أبوابها غدا الثلاثاء للمصلين والزوار

وطن: تفتح كنيسة المهد أبوابها غدا الثلاثاء امام المصلين والزوار، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا.

وأصدر رؤساء الجماعات الثلاث، الأوصياء على كنيسة المهد، بيانا، قالوا فيه إنه بعد تطور الوضع في الأرض المقدسة، واعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، سيكون هذا المكان المقدس متاحًا للمؤمنين مرة أخرى للزيارات والصلاة.

وأضاف البيان "لأسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب خطر انتشار جديد لوباء الكورونا، سيقتصر العدد في البداية على 50 شخصًا وستكون الكنيسة متاحة فقط لأولئك الذين ليس لديهم حمى أو أعراض العدوى ويرتدون أغطية الوجه المناسبة".

وتابع "سيكون من الضروري أيضًا الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر وتجنب أي عمل من أعمال التعبد التي قد تشمل الاتصال الجسدي مثل لمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والأثواب والعاملين في الكنيسة؛ وكذلك سيتم الالتزام دائمًا بالتعليمات المحددة".