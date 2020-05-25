صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها اليومي بشأن انتشار فيروس كورونا، بأنه لم يتم اليوم الإثنين، تسجيل أي حالات إصابة مشتبه بها، كما ولم يتم إجراء أي فحوصات مخبرية جديدة لأي من المستضافين في مراكز الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الإصابات لم يتغير وهو 55 حالة، تعافى من بينهم 18 شخصاً، 13 منهم عادوا إلى منازلهم، و5 يتلقون العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وأشارت إلى أن 1672 مستضافاً لا يزالون في مراكز الحجر الصحي الموزعة في مختلف محافظات القطاع.