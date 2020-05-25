قنداح رئيسا لاتحاد المنتجين الفلسطينيين

وطن: أعلن د. إبراهيم ابو ذكرى، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، التابع لجامعة الدول العربية، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد المنتجين الفلسطينيين، وذلك بقرار حمل رقم 409، لا سيما بعد إنقضاء 6 سنوات على تشكيل المجلس السابق.

وقال د. أبو ذكرى في بيان صدر عن الاتحاد، إنه لا بد من ضخ دماء جديدة في عروق الاتحاد الفلسطيني.

وتكون المجلس الجديد من سبعة أعضاء، هم إبراهيم قنداح رئيسا، وخالد سكر نائبا للرئيس، وسعد العاروري أميناً عاما، وابراهيم الحصري أميناً للصندوق، وظافر النوباني عضواً، وجنان وهدان عضواً، وعبد العزيز العايد عضواً.

واوكلت للاتحاد الفلسطيني مهمة إدارة شؤون الاراضي الفلسطينية لتحقيق أهداف الاتحاد العربي المتمثلة بتنشيط عضوية الاتحاد وتكوين الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني، ومتابعة تكلفات الاتحاد العام والقيام بالمبادرات التفاعلية لخدمة المنتجين والعاملين في المجال الاعلامي في فلسطين.

كما تم منح الاتحاد الفلسطيني مدة عام من أجل تنظيم اجتماع الهيئة العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اللائحة التنفيذية لاتحاد المنتجين المعتمدة من جامعة الدول العربية.

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني إيراهيم قنداح على أهمية وجود هذا الجسم، في فلسطين، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على عمل الانتاج والاعلام، مشدداً على أن المجلس الجديد يعكف على وضع خطة إستراتيجية للنهوض بالانتاج، وتنظيمه وأعادة تأهيله.