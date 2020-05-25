كورونا يعصف بأعمق منجم ذهب في العالم

وطن: أعلنت شركة "أنغلوغولد أشانتي " لتعدين الذهب إغلاق منجم "مبونينغ" في جنوب إفريقيا، الذي يعد أعمق منجم ذهب في العالم وذلك إثر إصابة 164 من عامليه بفيروس كورونا.

وقالت الشركة العالمية في بيان، الإثنين، إنها أجرت 650 اختبارا لتحديد المصابين بكورونا منذ الخميس الماضي.

وأضافت أن "جميع الحالات التي ظهر إصابتها بالفيروس سيتم عزلها تماشيا مع بروتوكولات الصحة الوطنية، مع توفير مرافق خاصة لأولئك الذين قد يحتاجون إليها".

وتابع البيان أنه "كخطوة احترازية، وبعد التباحث مع الجهة المنظمة، سيتم توقيف العمليات في منجم مبونينغ بشكل مؤقت، لإتمام عملية تعقب المخالطين للمصابين وإعادة تنظيف وتعقيم مكان العمل والبنية التحتية الأساسية".

ويقع منجم مبونينغ في في منطقة التعدين "West Wits"، جنوب غرب مدينة جوهانسبرغ.

ويتراوح عمق التشغيل في منجم مبونينغ بين 3.16 و 3.84 كم تحت سطح الأرض، وذلك بحسب إحصاء موقع "Mining Technology" الخاص بمتابعة تطورات التعدين.

وتعد شركة "أنغلوغولد أشانتي" ثالث أكبر منتج للذهب في العالم، وأكبر منتج له في القارة الإفريقية، حيث أنتجت 3.3 ملايين أونصة من الذهب، ووظفت 34 ألفا و263 شخصا عام 2019، بحسب الشركة على موقعها الإلكتروني.

وجنوب إفريقيا هي أكثر بلد إفريقي متضرر من جائحة كورونا، بواقع 22 ألفا و583 إصابة، و429 حالة وفاة، بحسب المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. -