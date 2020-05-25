د. مصطفى البرغوثي: الوقت ينفد ولا مناص من الوحدة فورا في مواجهة مؤامرة الضم

وطن: حذر د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من جدية و خطورة مؤامرة الضم التي ستنفذها حكومة إسرائيل بدعم إدارة ترامب في بداية شهر تموز القادم.

و قال البرغوثي إن الوقت ينفذ بسرعة خطيرة ولم يعد هناك أي مبرر لكل القوى الوطنية الفلسطينية للتأخر أكثر عن إنهاء الإنقسام، وتوحيد الصف الوطني و تشكيل قيادة وطنية موحدة، لمواجهة مشاريع الضم و مؤامرة صفقة القرن.

وأكد البرغوثي أن العالم لن يتعامل معنا ومع الخطر القادم بالجدية المطلوبة إن استمر الإنقسام الفلسطيني، و إن لم يرى العالم تباشير مقاومة فلسطينية منظمة وموحدة في مواجهة هذا الخطر.