الأردن: 3 اصابات بكورونا لقادمين من الخارج

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 711 .

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، سُجّلت أيضاً اليوم (8) حالات شفاء.

وبين الموجز تفاصيل الاصابات الثلاث الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالتان لسائقي شاحنات أردنيّين قادمَين عبر حدود العمري، وحالة لأردني قادم من دولة الإمارات العربيّة المتحدة، يخضع للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان.