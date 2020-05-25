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الأردن: 3 اصابات بكورونا لقادمين من الخارج

25.05.2020 07:27 PM
الأردن: 3 اصابات بكورونا لقادمين من الخارج

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 711 .

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، سُجّلت أيضاً اليوم (8) حالات شفاء.

وبين الموجز تفاصيل الاصابات الثلاث الجديدة التي توزعت على النحو الآتي: حالتان لسائقي شاحنات أردنيّين قادمَين عبر حدود العمري، وحالة لأردني قادم من دولة الإمارات العربيّة المتحدة، يخضع للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان.

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