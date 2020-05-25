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نتنياهو يجدد تهديداته: سنفرض "سيادتنا" على الضفة في تموز

25.05.2020 05:41 PM
نتنياهو يجدد تهديداته: سنفرض &quot;سيادتنا&quot; على الضفة في تموز

وطن: جدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تهديداته بفرض "السيادة" الاسرائيلية على الضفة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة ، إنه "لن يضيّع" فرصة فرض "السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل، واصفا فرصة "الضم" بـ"الفرصة التاريخية"، على حد زعمه.

كما ورفع نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إلى قضيّة ملحّة أمام حكومته، واعتبرها "تهديدًا آخذًا بالازدياد".

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