تقارير: إصابة إبراهيموفيتش في التدريب

وطن: ذكرت عدة تقارير إعلامية يوم الاثنين أن المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعرض لإصابة في التدريب.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت وشبكة سكاي سبورت إيطاليا بين عدة وسائل إعلام اخرى أن المهاجم السويدي البالغ عمره 38 عاما غادر الملعب قبل نهاية التدريب ربما بسبب مشكلة عضلية في ربلة الساق. ولم يصدر أي تعليق فوري من النادي نفسه على الأمر.

وقضى إبراهيموفيتش جزء من فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد لكنه اضطر للدخول لحجر صحي عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق الشهر الحالي.

وتألق مع الفريق الإيطالي عند انضمامه لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي في فترته الثانية مع ميلان.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس آذار الماضي وستقرر الحكومة يوم الخميس المقبل متى يمكن استئنافه.

وبدأ ميلان، صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد 36 نقطة، التدريب مرة اخرى الأسبوع الماضي.