السعودية والكويت وقطر والمغرب تسجل 22 حالة وفاة بكورونا

وطن: سجلت السعودية، والكويت، وقطر، والمغرب، اليوم الاثنين، وفيات جديدة في صفوف مواطنيها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، عن تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.

وتعكس أرقام اليوم انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع 11 وفاة و2399 إصابة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 665 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد حالات الاصابة الى 21 الفا و967، في حين تم تسجيل 9 وفيات نتيجة الاصابة بالفيروس وليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى165 وفاة.

وبحسب ما نقلته وكالة الانباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، فإن 15181 حالة ما زالت تتلقى العناية الطبية منها 182 في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 1193 من المصابين بالفيروس وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 10363 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات بسبب الفيروس.

كما سجلت الوزارة إدخال 22 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 202 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، عن تسجيل 62 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة الى7495 حالة.

ونقلت وكالة انباء المغرب العربي عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بالفيروس وصل 200 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما بلغ اجمالي عدد المتعافين الى 4737 شخصاً