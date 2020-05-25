مجدلاني: إعادة فتح دور الحضانة لاستقبال الأطفال بدءا من صباح الأربعاء

رام الله- وطن: أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن إعادة فتح دور الحضانة أبوابها لاستقبال الأطفال اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، على أن تقوم جميعها باجراء تعقيم عام لدور الحضانة ومرافقها اليوم الاثنين وغدا.

وأكد ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة من حيث التعقيم مرة كل أسبوع، وفحص حراراة الأطفال والمربيات قبل دخولهم، ومراعاة غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها باستمرار أثناء العمل.

وشدد على ضرورة عدم دخول الأهالي الى دور الحضانة ويتم تسليم الأطفال عند المدخل، وفحص درجة حرارة الأطفال كل ساعتين، والالتزام بارتداء المربيات والعاملات الكمامات والقفازات، وعدم استقبال أي طفل مريض.

وأشار إلى أن مديريات التنمية الاجتماعية ستقوم بتكثيف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة، مؤكدا أن هذه الاجراءات ستخضع للتقييم والتحديث حسب الضرورة، متمنيا السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات.