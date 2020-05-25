محدّث| إصابة شابين برصاص مستوطنين شمال رام الله

رام الله- وطن: أصيب شابان برصاص مستوطنين صباح اليوم الاثنين، في سهل قرية المغير شمال رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد، إن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، حيث أسفر ذلك عن إصابة شابين بجروح أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى الموقع وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذي هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجمة المستوطنين.