خالد بطراوي يكتب لوطن: حلل قرشك

عبارة " حلل قرشك" تعلمتها من رفيقي الأستاذ نبيل شحاده عندما كنا نعمل في مؤسسة " الحق" إبان الانتفاضة الأولى، حيث كان يأتي من قطاع غزة الى رام الله مع زملاءه وكانوا جميعا يعملون في الميدان ويوثقون إنتهاكات حقوق الانسان، وكنت ألمس مدى تعبهم وخطورة تواجدهم الميداني، وأثني على جهودهم وجهود باقي زملاءهم في الضفة الغربية، فيقول لي رفيقي نبيل بلهجته الغزاوية ... الواحد يا خالد لازم يحلل قرشه.

فكرت كثيرا في هذه العبارة التي قيلت لي قبل ما يزيد عن الثلاثين عاما، وأرى أنها تتسم بالشمولية والوضوح، رغم قلة عدد كلماتها، وربما تتفوق على أمهات العبارات والأمثال والمصطلحات الجاهزة والكليشيهات وكل "تشدقات" رجال ونساء السياسة والمشايخ والخطاب الديني التي يتم ترديدها على مسامعنا قولا ونشاهد بأمهات أعيننا الممارسات المعاكسة لها ممن يرددونها أولا.

إن قرشك .. هو مصدر رزقك وعائلتك، وعليك أن تكسبه بعرق جبينك، وتكون مستحقا له فعلا، لقاء عمل تنجزه مكتملا وبأمانه وتفاني وليس " من قفا إيدك".

وإن كان لا يجوز التعميم، لكن كثيرة هي الحالات التي نرى فيها عاملا ينجز عمله، لكن "يسلقه سلقا" بسرعة ودونما إتقان بل وشكليا. أشخاص يعملون في أعمال إدارية في مؤسسات رسمية وغير رسمية، يجلسيون خلف مكاتبهم، يقلبون صفحات التواصل الإجتماعي أو يلعبون الورق مع الحاسوب، أو يشاهدون مسلسلا أو غير ذلك، وعندما يراجعهم أحد المواطنين يتأففون ويؤخرونه ويتثاقلون في إنجاز العمل أو يؤجلونه لليوم التالي، ثم لاحقا يتذمرون لأنه لا يجري إنصافهم في وظائفهم أو مرتباتهم أو غير ذلك، هذا إذا ما أمعنوا وبدأوا " يحفرون" لزملائهم الذين يتفانون في عملهمن كيف لا والقاعدة العامة معروفة " المجتهد والمتفاني يظهر قصور غير المتفانين".

كادر وظيفي متضخم ومترهل ليس فقط في المؤسسات الرسمية بل وغير الرسمية، لا يوجد لديهم الحث الذاتي للإبداع، يمارسون مهامهم بروتينية مدقعه ومفرطة للغاية، كثيرا ما يحضرون الى عملهم متأخرون لكنهم يحرصون على المغادرة إما في الموعد بالتمام والكمال إن لم يكن قبل.

وفوق ذلك كله، يرددون أيها الأحبة العبارات ويشددون عليها " تبسمك في وجه أخيك .. حسنة" و " لاقيني ولا اتغذيني" لكنهم في الممارسة العملية " لا يضحكون للرغيف السخن" ويعاملون من يراجعهم بكل جلافة وعدائية وتشكيك.

لا أدري حقا، هل مفهوم " تحليل القرش" يقتصر فقط على الحضور الى الدوام، والتواجد في الغرف والممرات وإحتساء القهوة والشاي ونصف القهوة " النسكافيه" بالمبيض أو بدونه؟

كيف يرضى هذا أو ذاك أن يتسلم راتبه نهايه الشهر وهو لم يؤد عملا ولم " ينزل عرق جبينه" وكيف يرضى عاملا أن يتقاضى أجرا لقاء عمل لم يتقن إنجازه، أو سلعة أنتجها بيديه لم يراع فيها متطلبات النظافة والصحة لمن سيبتاعها لاحقا؟

السائق الذي يقلّ الركاب كما لو أنهم " شوالات بطاطا" ويسير بسرعة جنونية و" يخضخض" الركاب بمروره السريع فوق المطبات والحفر، هو فعلا أوصل ركابه من مكان الى آخر، وتقاضى أجره، لكن كيف أوصلهم؟ فقد تحول كوب الحليب الذي شربونه في أمعائهم الى "زبدة" من كثر " الخض".

عامل النظافة الذي يركن عربته في الثامنة صباحا ويجوب الحي محتسيا القهوة والشاي ومتظاهرا بالعمل أو ينظف حديقة خاصة وقت دوامه ليجني نقودا ويعود للعربة عند إنتصاف الظهيرة ويشكو دوما عدم إنصافه، فهل هذا يحلل قرشه؟

لا استطيع أن أستوعب أن يصلح ميكانيكي ماتور سيارة وتخرج السيارة وقد إمتلأت مقاعدها بالزيوت والأوساخ أو أن ينسى إعادة بعض البراغي ( بالقول ما بيلزموش)، ولا أستطيع أن أستوعب أن "طريشا" قد قام بطلاء جدران منزل و " طرش" الأرض وألومنيوم النوافذ والأثاث وخلف وراءه كارثة بيئية. أما "البنشرجي" الذي عالج "بنشر العجل" فإنه قد يتسبب بكارثة إذا لم يقم بمعايرة كمية الهواء في كافة العجلات.

هناك حالة تراجع إن لم تكن حالة إنهيار في المنظومة الأخلاقية المرتبطة بالعمل، لدرجة تدعو الى تطوير المفهوم القائل " من لا يعمل لا يأكل" الى مفاهيم أكثر إتساعا أولها أن ليس الهدف هو تأديه العمل فحسب، بل إتقانه وتنفيذه في موعده وتجربته والقياس عليه وتطويره وإستخلاص العبر والنتائج، وثانيها دعم ثقافة التفاني والانتماء للعمل وثالثها تمييز المبدعين والمتفانين الذين يحللون بحق قرشهم ويمسحون العرق عن جبينهم، ورابعها عدم التحرج من التقييم ومراجعة المقصرين بل وعدم التهاون مع كل من يقصر أو يؤدي عمله ليس بإتقان وليس على أكمل وجه فهناك مسؤولية مدنية.

من لا يعمل .. لا يأكل .. مفهوم خاطىء.

من لا يعمل بإتقان وتفاني لا يأكل ولا يحظى بشبكة آمان عندما يتوقف عن العمل ليس بإرادة ذاتية وإنما بسبب المرض أو الشيخوخة. من يعمل بأمانه وإنتماء ونظافة يد وعرق جبين حقيقي وإبداع وتطوير ... هو من يستحق الحوافز والتكريم.

حللوا قروشكم وإسمعوا نصيحة نبيل شحادة الساكن في السطر الغربي في مدينة خانيونس بقطاع غزّة.