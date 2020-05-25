638 وفاة جديدة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة

وطن: ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة، إلى 97,686، بتسجيل 638 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات الجوية من البرازيل، التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي الوباء في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إذ سجلت 22 ألف وفاة و350 ألف إصابة، تأتي بعدها المكسيك بـ7,394 وفاة من أصل 68,620 إصابة.

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في آخر حصيلة لها بأن الولايات المتحدة سجلت الأحد 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيّات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 97,686، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات رسميا 1,641,585.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إنّ المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا في البرازيل خلال الأيام الـ14 التي سَبقت تقديمهم طلب دخول إلى الولايات المتحدة، لا يمكنهم المجيء إلى أمريكا.