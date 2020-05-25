رغم ارتفاع إصابات كورونا.. الهند تستأنف رحلاتها الداخلية

وطن: أعلنت الهند، الاثنين، تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد بـ6977 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان، إنه تم تسجيل 154 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أيضا خلال الـ24 ساعة الفائتة.

ومع هذه الأرقام الحديثة، ارتفع تعداد الاصابات بكورونا إلى 1.38.845 إصابة و4021 حالة وفاة.

وتخطت الهند بعدد الإصابات إيران، وأصبحت الدولة رقم 10 بين الدول الأولى التي ينتشر فيها الوباء.

ويتزامن الإعلان عن الإصابات الجديدة مع استئناف الرحلات الجوية الداخلية الاثنين بعد توقف دام شهرين، وذلك رغم استمرار إجراءات الإغلاق حتى نهاية مايو الجاري.

وانطلقت الاثنين رحلات جوية تقل آلاف المسافرين إلى مدن هندية مختلفة، وسط إجراءات وقائية صارمة اتخذتها السلطات الهندية.

وبدأ تسيير الرحلات الجوية الداخلية بعد مفاوضات مكثفة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم، حيث كانت بعض الولايات تبدي تحفظا على تسيير الرحلات قبل انتهاء عملية الإغلاق ووسط استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: (سكاي نيوز عربية)