وطن الأخبار مقالات

من يتحمل المسؤولية ؟؟

25.05.2020 07:07 AM
من يتحمل المسؤولية ؟؟

كتب: سامر عنبتاوي

ما أن تصدح مآذن المدينة معلنة أن غدا هو أول أيام العيد ، حتى يتلوها نفس الصوت معلنا : بأمر من الحاكم العسكري لمدينة نابلس يفرض نظام منع التجول من الآن و حتى إشعار آخر ، و يرفع المنع بعد انقضاء آخر أيام العيد ، هذا ما كان يحصل في الإنتفاضة الأولى ، و السبب المظاهرات و المواجهات مع الإحتلال بعد صلاة العيد مباشرة ،، نعم هذا كان عيدنا ، لم نفرح و لم نعيد و الأطفال كانوا يحتفظوا بملابسهم الجديدة في الخزانات ، كنا نتألم و لكن نتأمل الغد الأفضل .

مرت في ذاكرتي تلك الفترة ، كم من عيد قضيناه في البيت ، عندما دار الجدل حول قرار الحكومة البقاء في البيت في هذا العيد ،، و تلمست الفرق ،، هناك احتلال و هنا حكومة فلسطينية ،، هناك قهر و هنا رغبة في الحماية ،، و لكن هناك كان حس وطني و نضالي و أ مل ، و هنا تراجع و فقدان ثقة و إحباط ،، لذلك هناك بقينا في البيوت و تحت التهديد ، و هنا رفضنا البقاء فيها بتهديد أو دون تهديد !

ما أود قوله أن إجراءات الحكومة بداية الوباء كانت في مكانها و وقتها و فعلا لو لم تكن كذلك لما وقف عدد الإصابات على حدود ال 600، و لربما أصبح بالآلاف ، و هذا يسجل للحكومة ،، و لكن بعد ذلك و بالقرارات الإرتجالية و بضغط الإقتصاد و حاجات البشر و بوقوع الحكومة بين مطرقة منظمة الصحة العالمية و لجنة الوباء و توصياتها ، و بين سندان ضغط الناس و احتياجاتهم التي لم تدار بالشكل الصحيح مما أشعر الناس بالتخلي عنهم و عجزهم و استفادة البعض على حساب الغالبية ، و غيره كثير من حالات الإرتباك ، كل ذلك أوجد الفجوة بين الناس و الحكومة و أضعف الإيمان بالإجراءات ، و صارت مطالب الناس اليومية و الحياتية فوق الخوف من الوباء ، و المصالح الإقتصادية لرأس المال كذلك ، و المتصيدون يعبثون ، و المتفلسفون كثر ، فوجدنا أن الشعب تحول لمواجهة مواجهة الوباء !!

الوباء لم ينتهي ، و الإجراءات حدت بشكل كبير منه ، و الحالة الإقتصادية و الوطنية لا تحتمل ، و عودة اجتياح الوباء لا قدر الله لن تبقي صحة و لا إقتصاد ،، فما العمل ؟؟ أعتقد أن الموضوع يقع ما بين التغيير الاستراتيجي لنهج الحكومة في التعامل الذي شاب الفترة الأخيرة ، و تقليص الفجوة مع الناس و السياسات الإقتصادية المغايرة ، و التحضير الصحي الصحيح ، فالوباء لا يحارب برفض كل شيء ، و لا بقبول أي شيء ، الوباء تحدي للحكومة و الشعب و لكل إنسان فينا ، و غيابه عن ناظرينا لا يعني اختفائه ، و تحميل المسؤوليات لن يجدي ، بال هو كأي عدو يحتاج لوحدة الموقف و تطور سلاح المواجهة ، و لا ننسى الوباء الأكبر (الإحتلال) الذي لا يحارب وبائنا بل يستغله لتمرير مخططاته.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير