من يتحمل المسؤولية ؟؟

كتب: سامر عنبتاوي

ما أن تصدح مآذن المدينة معلنة أن غدا هو أول أيام العيد ، حتى يتلوها نفس الصوت معلنا : بأمر من الحاكم العسكري لمدينة نابلس يفرض نظام منع التجول من الآن و حتى إشعار آخر ، و يرفع المنع بعد انقضاء آخر أيام العيد ، هذا ما كان يحصل في الإنتفاضة الأولى ، و السبب المظاهرات و المواجهات مع الإحتلال بعد صلاة العيد مباشرة ،، نعم هذا كان عيدنا ، لم نفرح و لم نعيد و الأطفال كانوا يحتفظوا بملابسهم الجديدة في الخزانات ، كنا نتألم و لكن نتأمل الغد الأفضل .

مرت في ذاكرتي تلك الفترة ، كم من عيد قضيناه في البيت ، عندما دار الجدل حول قرار الحكومة البقاء في البيت في هذا العيد ،، و تلمست الفرق ،، هناك احتلال و هنا حكومة فلسطينية ،، هناك قهر و هنا رغبة في الحماية ،، و لكن هناك كان حس وطني و نضالي و أ مل ، و هنا تراجع و فقدان ثقة و إحباط ،، لذلك هناك بقينا في البيوت و تحت التهديد ، و هنا رفضنا البقاء فيها بتهديد أو دون تهديد !

ما أود قوله أن إجراءات الحكومة بداية الوباء كانت في مكانها و وقتها و فعلا لو لم تكن كذلك لما وقف عدد الإصابات على حدود ال 600، و لربما أصبح بالآلاف ، و هذا يسجل للحكومة ،، و لكن بعد ذلك و بالقرارات الإرتجالية و بضغط الإقتصاد و حاجات البشر و بوقوع الحكومة بين مطرقة منظمة الصحة العالمية و لجنة الوباء و توصياتها ، و بين سندان ضغط الناس و احتياجاتهم التي لم تدار بالشكل الصحيح مما أشعر الناس بالتخلي عنهم و عجزهم و استفادة البعض على حساب الغالبية ، و غيره كثير من حالات الإرتباك ، كل ذلك أوجد الفجوة بين الناس و الحكومة و أضعف الإيمان بالإجراءات ، و صارت مطالب الناس اليومية و الحياتية فوق الخوف من الوباء ، و المصالح الإقتصادية لرأس المال كذلك ، و المتصيدون يعبثون ، و المتفلسفون كثر ، فوجدنا أن الشعب تحول لمواجهة مواجهة الوباء !!

الوباء لم ينتهي ، و الإجراءات حدت بشكل كبير منه ، و الحالة الإقتصادية و الوطنية لا تحتمل ، و عودة اجتياح الوباء لا قدر الله لن تبقي صحة و لا إقتصاد ،، فما العمل ؟؟ أعتقد أن الموضوع يقع ما بين التغيير الاستراتيجي لنهج الحكومة في التعامل الذي شاب الفترة الأخيرة ، و تقليص الفجوة مع الناس و السياسات الإقتصادية المغايرة ، و التحضير الصحي الصحيح ، فالوباء لا يحارب برفض كل شيء ، و لا بقبول أي شيء ، الوباء تحدي للحكومة و الشعب و لكل إنسان فينا ، و غيابه عن ناظرينا لا يعني اختفائه ، و تحميل المسؤوليات لن يجدي ، بال هو كأي عدو يحتاج لوحدة الموقف و تطور سلاح المواجهة ، و لا ننسى الوباء الأكبر (الإحتلال) الذي لا يحارب وبائنا بل يستغله لتمرير مخططاته.