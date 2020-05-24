مصدر مطلع يكشف: الحكومة تتجه للتعايش مع الفايروس وهذه القطاعات ستعود للعمل





وطن: أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مساء اليوم الأحد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه سيعقد غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن الإجراءات الحكومية في مرحلة بعد عيد الفطر السعيد.

وقال اشتية على منشوره عبر الفيس بوك" مؤتمر صحفي غدا الساعة 12 ظهرا، أعلن فيه إجراءات الحكومة للفترة القادمة على ضوء النتائج المطمئنة لفحوصات العمال القادمين من أماكن عملهم في الداخل".

توجهات للتعايش مع الفايروس

وذكر مصدر رسمي مطلع أن الحكومة في ضوء النتائج الصحية الايجابية خاصة بعد نتائج فحص العمال العائدين من أماكن عملهم في "اسرائيل" تتجه إلى التعايش مع مرض كورونا، لكن ليس من المتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل كما كانت عليه قبل الجائحة.

وأكد المصدر أن الحكومة تسير نحو إجراءات التخفيف على المواطنين في ظل المعطيات الصحية المتوفرة بما فيها فتح مزيد من القطاعات وزيادة ساعات العمل وقوى العمل المسموح بها في كل قطاع، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى فتح الاقتصاد والتعايش مع المرض، بدراسة كل مرحلة على حدة، ولهذا فإن المرحلة قد حانت نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي ولكن ضمن تدابير وقائية.

إعادة فتح دور العبادة..ماذا عن صالات الأفراح؟

وحول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد اعادة فتح دور العبادة وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي والسياحة، قال المصدر" الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية على الأغلب أنها رفعت توصية للسيد الرئيس محمود عباس حول طلب لفتح دور العبادة وفق إجراءات وقائية، وهي تنتظر جوابا الليلة، وغالبا فإن الأمور تسير نحو ذلك، لكن افتتاح صالات الأفراح واماكن الترفيه والمقاهي والمطاعم التي تستضيف زوارها على طاولات فهذه لن تكون من ضمن التسهيلات في هذه المرحلة، لكنها ستبحث في مرحلة لاحقة".

ماذا عن الحضانات؟

وبخصوص حضانات الأطفال، قال المصدر" إعادة فتح الحضانات مرتبط بعودة الموظفات للعمل، وبما ان الأمور تتجه نحو هذا الخيار، فهذا يعني أن الحضانات على الأغلب ستفتح قريبا".

أما عن قطاع السياحة، فأوضح المصدر أن هذا القطاع سيكون آخر القطاعات التي سيبحث استئناف العمل فيها ، وبالتالي ليس مطروحا على الطاولة في هذه المرحلة".

وفيما يتعلق بالجامعات، أوضح المصدر أن الجامعات حاليا أنهت الفصل الدراسي الثاني وفق فلسفة التعليم الالكتروني، وستكون الصورة أكثر وضوحا وصولا إلى شهر آب المقبل قبل افتتاح العام الدراسي الجديد.



المصدر: (الحياة الجديدة)