وفاة الطبيب الفلسطيني جمال خير الله جراء فيروس كورونا في روسيا



وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في روسيا الاتحادية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا إلى 94 حالة وفاة، وتسجيل إصابة جديدة في صفوف جاليتنا بالبرازيل ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا إلى 1604 حالات.

وأوضحت في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في روسيا الاتحادية، لطبيب الأطفال جمال محمد خير الله (64 عاما)، بسبب فيروس كورونا، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله.

كما سجلت إصابة جديدة في صفوف الجالية بالبرازيل لطبيب فلسطيني أيضا، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وأضافت أن عدد حالات التعافي في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 784 حالة تعافي.