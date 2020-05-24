الصحة بغزة: تعافي حالتي إصابة بكورونا يرفع عدد المتعافين لـ18

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء يوم الأحد عن تعافي حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في القطاع، "إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بلغت 55 حالة، تعافي منها 18 حالة، فيما بقي 18 إصابة نشطة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

وأشارت إلى أنه لم يتم إجراء فحص لعينات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8،824 عينة منها 8،769 عينة سلبية، و55 عينة إيجابية.

وقالت الصحة "إنه تم تسجيل حالة وفاة لمريضة كبيرة في السن وشفاء حالتين اضافتين ليصبح عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني بمعبر رفح إلى 36 حالة مؤكدة، كما تم تسجيل خروج 13 حالة منه في حين ما زالت 5 حالات داخل الحجر الصحي بالمعبر".