"منشان نكون فاهمين مش بس حافظين" .. التعامل مع أزمة كورونا مع الحفاظ على كرامة المواطن العربي ولقمة عيشه وحريته في التنقل

كتبت اسما عصفور: تعاملت الدول بطرق مختلفة مع أزمة وباء كورونا، وعكس هذا الاختلاف اختلاف الثقافات والخطوط الحمراء للحريات في الدول المختلفة، وكانت أقسى هذه الإجراءات في الدول التي لا تأخذ في اعتبارها حرية المواطن في التنقل وتوفير لقمة عيشه كخطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما. سأحاول تلخيص أهم الأمور في هذا السياق مع الإشارة إلى أهم الجوانب في سياق حماية صحة وحرية ولقمة المواطن في ضوء الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

1. التعامل مع بداية الأزمة: تناولت وسائل الإعلام مع أزمة كورونا خلال شهر كانون الثاني وشباط وكأنها أزمة تخص الصين وحدها او تتعلق بكوكب آخر، فلقد بقيت الخطوط الجوية تمارس نشاطها كالمعتاد. اقتصرت التغطية على تصريحات منظمة الصحة العالمية أن الوباء لا يعتبر حتى تلك اللحظة وباءً عالمياً. وكنت كلما قرأت مثل التصريحات استغرب كثيراُ وأقول هل نقف مكتوفي الأيدي حتى يصبح الوباء عالمياً أيضاُ.

2. أعرض المرض: عندما بدأ الوباء ينتشر في دول مختلفة بسبب التنقل، كانت الطريقة الوحيدة هي فحص درجة حرارة المسافرين في المطارات. يدرك الإنسان العادي أن أي مرض يُشخص بعدة أعراض تختلف حدتها وذروتها من وقت لآخر مع اختفاء بعضها، وهذا أمر معروف أيضا مع الأنفلونزا الموسمية. ما هو الأساس العلمي الذي اتخذ على أساسه هذا الإجراء؟ ومن يتحمل المسؤولية والنتائج؟ ولماذا لم تُسمع الأصوات التي تدعو إلى أن الحرارة وحدها لا تكشف عن المرض. ندرك أن الحرارة قد لا تتجاوز دقائق معدودة في الكثير من الحالات، وقد تستمر في حالات أخرى لوقت طويل وتؤدي لمضاعفات خطيرة حالها حال الأنفلونزا الموسمية.

3. منع التجول:

أ‌. لجأت بعض الدول إلى منع التنقل، واتخذ ذلك أشكال مختلفة عكست ثقافات مختلفة في التعامل مع حقوق الإنسان. فرضت بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبعض الولايات في جنوب ألمانيا منع التنقل آخذة بعين الاعتبار أن التنقل حرية للمواطن ولكن الظروف الحالية تستوجب منعاً للتنقل في ظل ذروة انتشار المرض، كما وفرت الأنظمة في تلك الدول تعويضاً لمواطنيها لما قد يخسرونه من سبل العيش وفق قواعد معينة. رفعت هذه الدول الحظر تدريجياً عندما خفت الذروة وعادت مظاهر الحياة الروتينية تسود المشهد اليومي، بل وبدأت هذه الدول تمهد لفتح حدودها وتسيير الخطوط الجوية خلال الأشهر القليلة القادمة، وبشكل أكثر تحديداً ابتداء من شهر حزيران. أدركت هذه الدول أنها لن تستطيع أن تفرض على الناس البقاء في منازلهم لأوقات طويلة، وبذلك تصرفت وفقاً لواقع يأخذ بعين الاعتبار أنه يخدم مواطنيه في المقام الأول.

ب‌. استخدمت دول أخرى منع التنقل قبل وصولها ذروة انتشار الوباء معتقدة أن الأمر سيمنع انتشار المرض، ولكن ذلك لم يحدث. فلقد استمرت الزيارات والتنقلات إما باستخدام بعض الصلاحيات الممنوحة لهذا وذاك، او باستخدام التحايل، أو كما يقول المثل "إن غاب القط إلعب يا فار". انتشر هذا النموذج في الدول العربية، والغريب في الأمر أن هذه الدول تعاني من دخل متدني، كما أنها لا تملك أنظمة اجتماعية تدعم من حرموا من لقمة العيش بسبب انتشار الوباء، والأغرب أن الطبقة العليا احتفظت بحرية الحركة بسبب سلطتها، بل زادت ثروات بعض أفرادها بشكل كبير. يبدو الأمر للكثيرين هنا بأنه إن لم يقتلهم الوباء فسيقتلهم الجوع والعنف الذي انتشر بين أفراد الطبقة الوسطى والدنيا بسبب الجوع وأيام الحجر الطويلة. ويبدو لي الأمر عدم احترام لحرية الفرد في التنقل، وإلى عدم اعتبار صحة الشخص هي مسؤوليته الأولى كما يعتبر مصدر رزقه هو مسؤوليته الأولى. وإن كان الحرمان من العديد من الحقوق أمر مرفوض، فإزدواجية المعايير أمر مرفوض. فإذا أرادت أن تمارس الدولة سلطتها في منع التنقل، فلتستخدم مواردها في تعويض الناس عما يسببه الحظر من خسارة في مصادر الرزق. ولا زلت أذكر مشهد تجمع الناس في دولة عربية وهم يقفون في طوابير مزدحمة للحصول على شهادة خلو من المرض. ألم أقل لكم حافظين ومش فاهمين. ومنظر الناس في دولة أخرى يتزاحمون في السوق لأنهم منحوا بضع ساعات للتزود باحتياجاتهم. هذا يعني حجزهم لأيام وإفساد ذلك خلال دقائق عند أول تزاحم. مرة أخرى حافظين ومش فاهمين.

4. استخدمت بعض الدول استراتيجية مناعة القطيع، وكانت السويد الرائدة فيها. وتحدث مناعة القطيع عندما تكتسبُ نسبةٌ كبيرةٌ من المجتمع مناعةً لعدوى معينة، إما بسبب الإصابة بها سابقاً أو التطعيم، مما يُوفر حمايةً للأفراد الذين ليس لديهم مناعةٌ للمرض. حافظت السويد باتباعها هذا النموذج على حرية أفرادها في التنقل، وحمت اقتصادها، واعتمدت على وعي مجتمعها باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية، وصانت كرامة مواطنيها في تأمين لقمة العيش بكرامة.

5. استخدمت المساعدات الطبية ضمن اللعبة السياسية غير السوية التي تمارسها بعض الدول. ففي خضم صراع فلسطين ضد تنفيذ صفقة القرن، سارعت بعض الدول من إجراءاتها المتصهينة ضد الشعب الفلسطيني واستخدمت المساعدات الطبية ككلمة حق يُراد بها باطل. وفي المنطقة ذاتها، يسارع الكيان الغاصب في تسريع ضم أجزاء من الضفة الغربية في ظل انشغال العالم بالأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب انتشار الفيروس المستجد. بعض الدول، كالجمهورية المصرية، والتي تعاني من قلة الموارد الطبية، أرسلت مساعدات طبية لدول عظمى قوية مثل الولايات المتحدة والصين، وهي مثال على دول جاملت أسيادها على حساب مواطنيها. وكانت هذه الدول قد اقتطعت من رواتب موظفيها متحججة بمكافحة الوفاء. ولربما نشهد دون أن ندرك فعلياً كيف يتبرع المواطن الذي لا يكفي راتبه سد قوت يومه لدول عظمى تملك أكبر عدد من أصحاب المليارات. مثال آخر، ولكن في اتجاه أخر، استخدمت الولايات المتحدة الوباء لمحاربة الصين اعلامياً واقتصادياً، على الأقل، في الفترة الحالية. ولا أحد يعرف إلى ماذا ممكن أن يقودنا ترمب بنظرياته وردود فعله التي يخرج بها من وقت لآخر.

6. تعطل نظام التعليم بشكل كبير، رغم محاولة البعض الإدعاء بأنه تمت تغطية المواضيع الأساسية عبر الإنترنت. لقد كانت أزمة الوباء اختباراً للأنظمة التعليمية التي استثمرت طويلاً في التكنولوجيا في التعليم. لقد كان الوباء درساً قاسياً للنظم التعليمية العربية في الطريقة التي تتعامل فيها مع التكنولوجيا، ومع القدرة على استخدام التكنولوجيا في تقديم المفاهيم وشرحها وتقييمها ضمن عملية تعليمية متكاملة. أدركت مؤسسات تعليمية كبيرة أن عليها أن تغير من المنهجية التي تستخدم بها التكنولوجيا في التعليم، وأن من الصعب على طلابها ومعلميها أن يفهموا فجأة وقد اعتادوا سنوات طويلة أن يحفظوا ويتبعوا التعليمات بالسمع والطاعة. نحتاج الآن إلى تخصصات جديدة في رقمنة المواد الدراسية، وتصميم المواد الدراسية بشكل تربوي ونفسي.

7. استخدمت دول كثيرة انتشار الوباء لتضييق الخناق على الأقليات، وعدم احترام الحقوق الأساسية للناس، بل امتد الأمر للتضييق على الصحافة، ووسائل التواصل الاجتماعي بحجج كثيرة متعددة. ومع غياب تواجد منظمات المجتمع المدني في الميدان وبين الناس، إلى جانب تضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي، حُرم الكثيرون من ايصال صوتهم وشكواهم وحُرموا من التظلم.

8. أظهرت أزمة كورونا كيف آن للناس جميعاً من جميع أنحاء الأرض أن يتحدوا ويعملوا جميعاً ضد تجمع الثروة في أيدي قلة من البشرية، ممن استفادوا من الأزمة مادياً وجمعوا المليارات. كيف نصل للقرن الحادي والعشرين ولا زلنا نسمح بتكدس الثروة في العالم بأيدي أفراد قلة في هذا العالم. لا نطالب بثورة ضد هذه الفئة، ولكننا نطالب بثقافة مستهلك يعرف ماذا يشتري ومِن مَن. يعرف كيف يكافئ مستثمر، ويعاقب محتكر.

9. غاب بشكل عام في الدول العربية الاستعانة بعلماء النفس وعلماء الاجتماع والأطباء الذين يمكنهم أن يخاطبوا فئات المجتمع المختلفة، وتوضيح كيفية انتشار الفيروس بأسلوب بسيط يقنع مثلاً سيدة لم تدخل مدرسة يوماً في كيفية وقاية نفسها وأسرتها من الفيروس. كان ينبغي الاستعانة بهم في التعلم حول كيفية توضيح الأزمة من نواحيها المختلفة الاقتصاية والصحية والنفسية، وبذلك الاعتماد على وعي الشعوب بدلاً من الاعتماد على قمع الشعوب.

10. اكتشفت الشعوب فجأة أنها قضت وقتها تمجد قلة من الشعب من أصحاب الشهرة والأموال، وأن هذه الفئة لم تمنع عنها الفيروس، بل استغلته لتزيد شهرة بالإعلان عن تبرع لا نعرف إن حدث أم لا. استيقظنا فجأة وقد أحسسنا بالجوع للفهم والعلم والحقيقة الضائعة. ووقفنا جميعاً نصفق لمن وقفوا في الصفوف الأولى في محاربة الوباء من الأطباء والممرضين والمتطوعين.

11. وصلتني أخبار وأنا أكتب هذا السطور بأن الناس قد خرجوا دول عربية مختلفة ومنها فلسطين وقد رفضوا التزام بيوتهم وقالوا، ما المغزى وقد قضت الأسر تدعو بعضها خلال رمضان لمشاركة الولائم ومنعها من أن تحتفل بالعيد خلال أيام العيد وتأجيل ذلك ليوم الثلاثاء. أنها شعوب تتطالب بأن تفهم، لا أن تطيع وتحفظ. عيد سعيد يا فلسطين، عيد سعيد لكل الشعوب العربية دون استثناء، وهي شعوب تتميز بوعي يفوق ما نظنه، وقد حان الوقت للاعتماد على هذا الوعي بدلاً من أن نطلب طاعة الشعوب بعصا.

