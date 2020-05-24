الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر المواد الغذائية

وطن: حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية وأغلفتها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه ‏لا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.

وأضافت في حسابها على فيس بوك أنه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر.

ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.