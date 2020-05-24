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تنبيهات قانونية .. الحلقة الأولى

24.05.2020 02:00 PM
تنبيهات قانونية .. الحلقة الأولى

 كتب القانوني حسن عجوة: بداية القوانين وضعت لتنظيم الحياة في المجتمعات و لكن للأسف هناك بعض المواطنين ممن يجهلون في الأمور القانونية في نزاعات و خلافات سواء مالية أو غيرها نتيجة جهلهم بالقوانين ، و القاعدة القانونية الثابتة : الجهل بالقانون لا يعتد به أي لا يعفي من المساءلة القانونية .

لذلك ارتأيت أن أقوم بكتابة بعض التنبيهات للمواطن البسيط كي لا يقع ضحية لبعض المحتالين على القانون ..

أولا : توكيل محام :

يجب على كل مواطن أن يعلم أنه من حقه توكيل محام للدفاع عنه أمام القضاء بخصوص أي نزاع و لكن عليه أن يتأكد من عضوية هذا المحامي عن طريق نقابة المحامين الفلسطينيين و هل هو مزاول للمهنة أم لا حتى لو كان يملك هذا الشخص مكتبا خاصا به لأنه من الممكن أن يكون هذا الشخص لا يملك الصفة القانونية لذلك كما و أن باب نقابة المحامين الفلسطينيين مفتوحا لكافة المواطنين .

إضافة لذلك أخي المواطن إذا ما كنت نزيلا في أحد مراكز الاصلاح و التأهيل و كان هناك نزيل آخر يدعي أنه محام مزاول للمهنة و بإمكانه إخلاء سبيلك بعد توكيله فيجب عليك عدم الإنجرار خلف ما يدعيه و عدم التوقيع و إبلاغ إدارة مركز الإصلاح و التأهيل عن ذلك .

ثانيا : أخي المواطن عند إستلامك شيك من شخص معين قد تعاملت معه و لكن هذا الشيك يعود لشخص آخر غير معروف فعليك إما الإتصال على صاحب الشيك أو التوجه إلى سلطة النقد أو البنك نفسه للاستعلام .

ثالثا : بالنسبة للدين و تنفيذا لكلام الله تعالى و من أصدق من الله قيلا : " يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " .

ذلك تجنبا لوقوع النزاعات ما بين الدائن و المدين .

رابعا : في حالة شرائك لمنقول معين ( و الذي من أركان انتقال ملكيته هو التسجيل لدى الدوائر الرسمية مثال ذلك : المركبة ) أو أي عقار ، يجب تسجيله أمام الدوائر المختصة و ليس بعقد خارجي .

خامسا : في حالة تفتيش المنازل فيمنع على السلطات المختصة دخول المنازل دون إذن تفتيش صادر عن النيابة العامة و الا يقع التفتيش باطلا و ما بني على باطل فهو باطل و مما يستوجب الطعن في الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 48  من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني .

سادسا : أخي العامل / أختي العاملة يجب عليك عدم القبول بأجر أقل من الحد الأدني للأجور حسب قانون العمل و اذا تم العمل بأقل من الحد الأدنى للأجور فإنك تستحق مكافأة نهاية الخدمة و يحتسب أجر كل شهر وفقا للحد الأدنى للأجور ، كما و عند فصلك فصلا تعسفيا أي أنك لم تخالف التدابير المتفق عليها مع صاحب العمل و أحكام القانون فإنك تستحق بدل فصل تعسفي و ذلك بعد التوجه الى القضاء للمطالبة بحقوقك ، و ذلك وفقا للمواد :  45 ، 46 فقرة 3 ، 47 ، 48 .

كما وأن القضاء الفلسطيني دوما يناشد أي مواطن متضرر التوجيه إليه لنيل حقوقه .

سابعا : أخي المواطن إذا تعاملت مع شخص آخر و قمت بتحرير كمبيالة أو شيك و لكن تم السداد أو هذه الكمبيالة حررت على سبيل الضمان أو كانت معلقة على شرط و لكن تم تسجيل قضية تنفيذية بحقك من قبل الحائز لهذه الورقة التجارية فبإمكانك التوجه للقضاء الفلسطيني و رفع دعوى منع مطالبة مرفق في الدعوى طلب مستعجل لوقف الورقة التجارية ( الكمبيالة أو الشيك ) و ذلك وفقا لنص المادة 32 من قانون التنفيذ الفلسطيني .

وفي الختام أرجو من الله العلي القدير أن يمن عليكم بالخير و موفور الصحة و العافية و الى لقاء قريب بعنوان : مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية

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