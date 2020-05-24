الصين: نقترب من حرب باردة جديدة مع أميركا

وطن: وسط تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة على عدة أصعدة، في مقدمتها ملف جائحة كورونا التي انطلقت من ووهان في ديسمبر الماضي، ألمحت الصين الأحد إلى الاقتراب من حرب باردة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الصيني وونغ يي في تصريح للصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة تدفع العلاقات مع بلاده إلى "حافة حرب باردة جديدة" ، مع تصاعد التوترات بشأن ملف الفيروس المستجد والاتهامات الأميركية في هذا الشأن، فضلاً عن وضع هونج كونج، وقضايا أخرى.

كما أضاف "لقد علمنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الصينية الأميركية رهينة وتدفع بلدينا إلى حافة الحرب الباردة".